Pentagram Jolly Joker'de

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Pentagram 27 Eylül'de sahnede

Müzik kariyerindeki 26. yılını kutlayan ve Türkiye’de heavy metal müziğinin sembolü haline gelen Pentagram, geçtiğimiz yıl Sony Music etiketiyle yayımlanan ve Headbang dergisi okuyucularının oylamasıyla yılın albümü seçilen "MMXII" albümünün konserlerine devam ediyor. Heavy metal dinleyicilerinin albümlerini olduğu kadar canlı performanslarını da yakından takip ettiği Pentagram; vokalde Gökalp Ergen, gitarda Metin Türkcan ve Hakan Utangaç, bas gitarda Tarkan Gözübüyük ve davulda da Cenk Ünnü’den oluşan son kadrosuyla 27 Eylül akşamı Jolly Joker sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek.