Pizzeria Al Trancio

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Taksim’in en yeni pizza restoranlarından Al Trancio, üç eski arkadaşın Istanbul’a yaptığı bir gezi sonucunda doğmuş ilginç bir mekan

Al Trancio üç arkadaşın gerçekleşen hayali olma özelliğini taşıyor ve kapılarını İtalyan geleneklerince odun fırınında pişmiş gerçek İtalyan pizzasını tatmak isteyen herkese açıyor. Al Trancio‘da, salatalar ve kendi ürünleri olan tiramisu ve Nutella’lı calzone pizza gibi tatlıların yanında iki çeşit pizza sunuluyor. Bunlar, klasik pizza ve Toscana’ya özel tarif ile hazırlanmış yumuşak pizza “trancio“. Restoranda ayrıca bira ve İtalyan şarapları gibi çeşitli alkollü içkiler de mevcut.