Quzu Restaurant

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İstanbul'da bir Azeri…

Etiler son zamanlarda peş peşe açılan restoranlarıyla çok hareketli. Son evsahiplerinden biri de Quzu. Nispetiye Caddesi üzerindeki mekanın dekorasyonunda kırmızı ve beyaz renkler hakim. Yemeklere gelince… Türk Mutfağı ile benzerlikleri fazla olan Azeri mutfağı size yabancı gelmeyecek. Mutfakta hamur işleri ve et alternatifleri ağırlıkta. Kırmızı et olarak kuzu eti kullanılıyor. Av kuşlarından yapılan yemekler de mutfakta önemli yer kaplıyor. Mekanın çok zengin bir şarap kavı olduğunu da belirtelim…

Tel: 0212 444 78 98