Ramazan'a özel lezzetler

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Ramazan’da sofralarınızı özel lezzetlerle donatmayı istiyorsanız Baklavacı Güllüoğlu’na uğramayı ihmal etmeyin.

Nejat Güllü’nün 50 yıllık ustalığı ve maharetiyle enfes baklavaları ve diğer şerbetli tatlıları buradan sofranıza taşıyabilirsiniz. Mekanın baklavası kadar fıstıklı tel kadayıf, billuriye, fıstıklı burma tatlılarının da çok lezzetli olduğunu söyleyebiliriz. Baklavalarının tadı, kokusu, lezzeti, 35 ince katın yerken duyulan çıtırtısı ve bünyede yarattığı haz ile beş duyuya hitap eden Güllüoğlu, Ramazan ayı boyunca gulluoglusiparis.com adresi üzerinden 50 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese beş lira’lık indirim kuponu veriyor.