Restoran rezervasyonu uygulaması reztoran.com ile tanıştınız mı?

Restoranların menü içeriği, fiyat bilgisi, yorumları ve müsaitlik durumunu güncel olarak yayınlayarak restoranları tek tek arama derdine çare bulan reztoran.com; İstanbul, Ankara ve İzmir'de 700'ün üzerinde rezervasyon alan anlaşmalı restoran ile kullanıcıların hizmetinde.

reztoran.com, web sitesi ve mobil uygulamaları ile restoranlardaki müsaitlik durumunu anlık olarak görüntülüyor. Rezervasyon talebi reztoran.com'a ulaşır ulaşmaz, kullanıcıya SMS ve e-posta ile rezervasyon onay bildirimi gönderiliyor. Böylece "Yer var mı?" veya "Rezervasyonum sorunsuz alındı mı?" gibi sorulara da cevap sunuluyor.



Üstelik restoranlar Türkiye ile sınırlı değil. Londra, Paris, Viyana, Berlin, Amsterdam ve Barselona’nın da en iyi restoranlarına reztoran.com ile anında onaylı online rezervasyon yaptırmak mümkün. 2014 yılında hayata geçen ve restoranlar ile müşterileri en hızlı, ücretsiz ve güvenilir bir şekilde buluşturan reztoran.com’a web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.







