Romantik bir öneri

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Sevgililer Günü için romantik bir plan mı arıyorsunuz?

Renaissance Polat Istanbul Hotel'in "Romantik Paket"ine göz atın. Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan “Romantik Paket”te çoğunluğu deniz manzaralı olan odalarda sevgilinizle beraber keyifli saatler geçirebilirsiniz. Odanızda sizi karşılayacak 1 şişe şarap, çikolata ve çileklerin yanısıra kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness, Türk Hamamı ve buhar banyosunu 2 kişi 1 gece 149 €’dan başlayan fiyatlar ile faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca Daphne Restaurant’da Executive Chef Yücel Dereyayla ve ekibi tarafından özenle hazırlanan zengin açık büfesi ve içinizi ısıtacak aşk şarkıları ile Marmara Denizi’nin görkemli manzarasında romantik saatler geçirebilirsiniz.







