Romantik sevgililere özel

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Aşkların en güzeli benim aşkım diyenler romantik bir akşam yemeğinde sevgisini unutulmaz kılabilir ..

14 Şubat Sevgililer Gününde davet, aşka davet ile eş anlamlı … Asetrin Balık Gourmet, Sevgililer Günü Özel Menüsü, dekoru, muhteşem manzarası ve sürprizleriyle romantik aşıklara ev sahipliği yapıyor...



Küçükyalı Sahilde Bulunan Asetrin Balık Gourmet sıcak ve romantik bir ortamda misafirlerini ağırlıyor... Likör ve kalp çikolata ile başlayacak olan gece, dünyaca ünlü Azerbaycanlı Balaban Üstadı ALİHAN SAMEDOV & BALABAN orkestrasının muhteşem bir konser tadında dinletisi eşliğinde lezzetli deniz mahsullerinden oluşan özel sevgi menüsü ile devam ediyor..



MENÜ:



İLK AŞK:

LİKÖR VE KALP ÇİKOLATA



KALBİM REHİN:

BEYAZ PEYNİR

PATLICAN SALATA

FAVA

BOMBAY PİLAKİ

SEMİZ OTU

GİRİT EZMESİ

ENGİNAR KALBİ

USKUMRU MARİN

LEVREK MARİN

KARİDES SÖĞÜŞ



BİR AŞK HİKAYESİ:

AŞK KÖFTESİ (DENİZ MAHSULLÜ)

MUTLULUK HALKASI (KALAMAR)

SEBZELİ AŞK BOHÇASI



SENSİZ OLMAZ:

SEVGİ SALATASI



AŞKLARIN EN GÜZELİ:

KALBİM SENDE SAKLI (NAR SOSLU ASETRİN)



SENİ SEVİYORUM:

KALP ŞEKLİNDE HAŞHAŞ TATLISI



ALKOLSÜZ: 100 TL (LİMİTSİZ MEŞRUBAT)

LİMİTLİ: 125 TL (2 KADEH YERLİ İÇKİ)

LİMİTSİZ İÇKİ: 150 TL



Gecenin Sürprizi

Geceye katılan çiftler, duygu ve düşüncelerini dilek ağacına asacaklar ve yapılacak çekilişle 2 çift La Perla Kuyumculuk sponsorluğunda sürpriz hediyeler kazanacaklar...