Aşkların en güzeli benim aşkım diyenler romantik bir akşam yemeğinde sevgisini unutulmaz kılabilir ..
14 Şubat Sevgililer Gününde davet, aşka davet ile eş anlamlı … Asetrin Balık Gourmet, Sevgililer Günü Özel Menüsü, dekoru, muhteşem manzarası ve sürprizleriyle romantik aşıklara ev sahipliği yapıyor...
Küçükyalı Sahilde Bulunan Asetrin Balık Gourmet sıcak ve romantik bir ortamda misafirlerini ağırlıyor... Likör ve kalp çikolata ile başlayacak olan gece, dünyaca ünlü Azerbaycanlı Balaban Üstadı ALİHAN SAMEDOV & BALABAN orkestrasının muhteşem bir konser tadında dinletisi eşliğinde lezzetli deniz mahsullerinden oluşan özel sevgi menüsü ile devam ediyor..