menu

close

menu

close

menu

close

Romantik sevgililere özel

Aşkların en güzeli benim aşkım diyenler romantik bir akşam yemeğinde sevgisini unutulmaz kılabilir ..
14 Şubat Sevgililer Gününde davet, aşka davet ile eş anlamlı … Asetrin Balık Gourmet, Sevgililer Günü Özel Menüsü, dekoru, muhteşem manzarası  ve sürprizleriyle romantik aşıklara ev sahipliği yapıyor...

Küçükyalı Sahilde Bulunan Asetrin Balık Gourmet sıcak ve romantik bir ortamda misafirlerini ağırlıyor... Likör ve kalp çikolata ile başlayacak olan gece, dünyaca ünlü Azerbaycanlı Balaban Üstadı ALİHAN SAMEDOV & BALABAN orkestrasının muhteşem bir konser tadında dinletisi eşliğinde lezzetli deniz mahsullerinden oluşan özel sevgi menüsü ile devam ediyor..

MENÜ:

İLK  AŞK:
LİKÖR VE KALP ÇİKOLATA

KALBİM REHİN:
BEYAZ PEYNİR
PATLICAN SALATA
FAVA
BOMBAY PİLAKİ
SEMİZ OTU
GİRİT EZMESİ
ENGİNAR KALBİ
USKUMRU MARİN
LEVREK MARİN
KARİDES SÖĞÜŞ

BİR AŞK HİKAYESİ:
AŞK KÖFTESİ (DENİZ MAHSULLÜ)
MUTLULUK HALKASI (KALAMAR)
SEBZELİ AŞK BOHÇASI

SENSİZ OLMAZ:
SEVGİ SALATASI

AŞKLARIN EN GÜZELİ:
KALBİM SENDE SAKLI (NAR SOSLU ASETRİN)

SENİ SEVİYORUM:
KALP ŞEKLİNDE HAŞHAŞ TATLISI

ALKOLSÜZ: 100 TL  (LİMİTSİZ MEŞRUBAT)
LİMİTLİ: 125 TL  (2 KADEH  YERLİ İÇKİ)
LİMİTSİZ İÇKİ: 150 TL 

Gecenin Sürprizi
Geceye katılan çiftler, duygu ve düşüncelerini dilek ağacına asacaklar ve yapılacak çekilişle 2 çift La Perla Kuyumculuk sponsorluğunda sürpriz hediyeler kazanacaklar...
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler