Plus Kitchen’ın mevsime özel yeni çorbaları soğuk günlerinizi keyifli tatlarla ısıtacak!





Plus Kitchen, menüsünü kışa özel tatlarla zenginleştiriyor. Alışılmış lezzetlere kattıkları farklı yorumları, özgün ve keyifli sunumlarla birleştiren Plus Kitchen’ın yeni kış menüsünde, evde hazırladığınız sıcacık çorbaları aratmayacak tatlar bulacaksınız.Plus Kitchen usulü, soğuk havaların vazgeçilmezi “domates çorbası” hem besleyici, hem de oldukça hafif bir tercih olarak bu kışın favorisi… Kuru soğan, süzme yoğurt, közlenmiş biber ve patlıcan ile hazırlanan “köz patlıcan çorbası” ise içinizi ısıtacak çok özel bir seçim…