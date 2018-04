Sağlıklı patates kızartmasının adresi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kanada’nın ünlü patates markası New York Fries, Bakırköy Marmara Forum ve Brandium Ataşehir’de...

New York Fries İstanbul’un çeşitli yerlerinde açılmak üzere Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.

Tüm dünyada “sağlıklı patates kızartmasının adresi” olarak bilinen New York Fries (NYF) ürünlerinde, kullanılan kolza bitkisinden arındırılmış kanola yağı kullanmaktadır. Kanola yağının omega 3 asidi içermesi sağlığa önemli bir katkıda bulunuyor.



Kanola yağın kalitesiyle öne çıkıyor. Trans yağ içermeyen patates kızartmaları, zararlı olabilecek her etkiden uzakta, tamamen hijyenik koşullarda hazırlanıyor. Hidrojene edilmemiş kolesterolsüz yağın tekli doymuş yağ oranı düşük ve E vitamini açısından zengin. Böylece zeytinyağına benzer bir etki yaratıyor.



Kanada’da en iyi yönetilen 50 şirketten biri seçilen New York Fries’ın mönüleri, birbirinden özel malzeme ve sos seçenekleriyle taçlanarak doyumsuz lezzetlerden oluşuyor.

Kanada’daki ismiyle “Poutine” denilen mönü; kendine özgü tadı ve sunumuyla adeta bir fenomen halinde seviliyor. Tek başına bir öğün yerine geçebilen “Poutine”, lezzetiyle geniş kitlelere hitap ediyor.



Gençler ve çocuklar için sağlıklı bir seçenek oluşturan NYF, ailelerin de güvenle tercih edebilecekleri bir marka.

NYF, yakın ve orta vadede İstanbul’da on beş şubeye ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdı, Türkiye genelinde de lokasyon çalışmalarını sürdüren New York Fries’ı diğer illerde de tatmak mümkün olacak.