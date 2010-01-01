Hem içinizi ısıtacak hem de ağzını tatlandıracak bir lezzet sahlep. Peki, bu kış lezzetini nerede, ne kadara içebilirsiniz? İstanbul Life dergisinin önerilerine göz atın!
Sütiş
Sütiş’in meşhur kahvaltısının ardından içeceğiniz bir bardak sahlep güne başlamak için ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacak. Yapımında günlük manda, inek ve keçi sütü karışımını kullanan Sütiş’te sahlebin bardak fiyatı 5 lira.
Emirgan Mah. Sakıp Sabancı Cad. No: 1/3 Emirgan
Tel : 0 212 323 50 30
Mado
Soğuk kış günlerinde kendinizi şımartacak bir kaçamak yapmak için Mado’nun sahlebini tavsiye ederiz. Light sahlebi de bulunan Mado, diyet yapanlar ve diyabetlileri de düşünmüş. Doğal malzemelerle hazırlanıyor.
Sakıp Sabancı Cad.
No: 88 Emirgan
Tel: 0212 420 05 05
Saray Muhallebicisi
Geleneksel lezzetleri bir arada bulabileceğiniz yerlerden biri olan Saray Muhallebicisi’nde bu kış mutlaka sahlep için. Her gün taze gelen sütten yapılan sahlebin fiyatı 6 lira.
Kuloğlu Mahallesi İstiklal Cad. No: 107 Beyoğlu
Tel: 0212 292 34 34
Dondurmacı Ali Usta
Önünde her zaman uzun bir kuyruğun olduğu Dondurmacı Ali Usta, sahlebin tadına varabileceğiniz yerlerden biri. Sahlebinin en ayırt edici özelliği ise içine koyduğu dondurma.
Caferağa Mah. Moda Cad. No: 176 Kadıköy
Tel: 0216 414 18 80