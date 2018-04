Sahlep içmek için en iyi 10 adres

Hem içinizi ısıtacak hem de ağzını tatlandıracak bir lezzet sahlep. Peki, bu kış lezzetini nerede, ne kadara içebilirsiniz? İstanbul Life dergisinin önerilerine göz atın!

Sütiş

Sütiş’in meşhur kahvaltısının ardından içeceğiniz bir bardak sahlep güne başlamak için ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacak. Yapımında günlük manda, inek ve keçi sütü karışımını kullanan Sütiş’te sahlebin bardak fiyatı 5 lira.

Emirgan Mah. Sakıp Sabancı Cad. No: 1/3 Emirgan

Tel : 0 212 323 50 30



Mado

Soğuk kış günlerinde kendinizi şımartacak bir kaçamak yapmak için Mado’nun sahlebini tavsiye ederiz. Light sahlebi de bulunan Mado, diyet yapanlar ve diyabetlileri de düşünmüş. Doğal malzemelerle hazırlanıyor.

Sakıp Sabancı Cad.

No: 88 Emirgan

Tel: 0212 420 05 05



Saray Muhallebicisi

Geleneksel lezzetleri bir arada bulabileceğiniz yerlerden biri olan Saray Muhallebicisi’nde bu kış mutlaka sahlep için. Her gün taze gelen sütten yapılan sahlebin fiyatı 6 lira.

Kuloğlu Mahallesi İstiklal Cad. No: 107 Beyoğlu

Tel: 0212 292 34 34



Dondurmacı Ali Usta

Önünde her zaman uzun bir kuyruğun olduğu Dondurmacı Ali Usta, sahlebin tadına varabileceğiniz yerlerden biri. Sahlebinin en ayırt edici özelliği ise içine koyduğu dondurma.

Caferağa Mah. Moda Cad. No: 176 Kadıköy

Tel: 0216 414 18 80