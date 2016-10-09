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Mövenpick Hotel Istanbul, tüm zamanların en sevilen klasik lezzetlerinin ve yenilikçi tatların bir araya geldiği “Sandviç Festivali” menüsü ile 20 Eylül – 9 Ekim 2016 tarihleri arasında BarAdoX’ta enfes gurme sandviç çeşitleri sunuyor.