Başaşçı Giovanni Terracciano ve ekibi tarafından hazırlanan menüde ızgara tavuk göğsü, sahanda yumurta, peynir ve avokadonun eşlik ettiği geleneksel club sandviç, mozzarella peyniri ve sotelenmiş ıspanaklı sosisli sandviç, ızgara köfte ve patlıcanlı sandviç ve krem peynirli somon füme sandviç gibi leziz örnekler yer alıyor.
Baget, ciabatta, focaccia veya tost ekmeği arasından seçim yapıp, sandviçinizi arzu ettiğiniz ekmek ile hazırlatabilirsiniz. Ayrıca tüm sandviçler tercihinize göre patates kızartması, elma dilimi patates, sotelenmiş sebzeler veya bahçe yeşillikleri salatasıyla sunuluyor.
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