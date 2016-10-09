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Sandviç Festivali

Mövenpick Hotel Istanbul, tüm zamanların en sevilen klasik lezzetlerinin ve yenilikçi tatların bir araya geldiği “Sandviç Festivali” menüsü ile 20 Eylül – 9 Ekim 2016 tarihleri arasında BarAdoX’ta enfes gurme sandviç çeşitleri sunuyor.

Başaşçı Giovanni Terracciano ve ekibi tarafından hazırlanan menüde ızgara tavuk göğsü, sahanda yumurta, peynir ve avokadonun eşlik ettiği geleneksel club sandviç, mozzarella peyniri ve sotelenmiş ıspanaklı sosisli sandviç, ızgara köfte ve patlıcanlı sandviç ve krem peynirli somon füme sandviç gibi leziz örnekler yer alıyor.
                                        
Baget, ciabatta, focaccia veya tost ekmeği arasından seçim yapıp, sandviçinizi arzu ettiğiniz ekmek ile hazırlatabilirsiniz. Ayrıca tüm sandviçler tercihinize göre patates kızartması, elma dilimi patates, sotelenmiş sebzeler veya bahçe yeşillikleri salatasıyla sunuluyor.

Bilgi için 0212 319 29 29’dan BarAdoX’u arayabilirsiniz.

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