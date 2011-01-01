Sapanca Gölü'ne karşı dinlenin!

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Richmond Nua, size ve sevdiklerinize keyifli bir bayram tatili sunuyor.

Temiz havası ve dingin atmosferi ile Sapanca Gölü’nün ormanla kesiştiği muhteşem konumdaki Richmond Nua, Ramazan Bayramı tatilinde dinlenmek ve arınmak isteyenlere keyifli seçenekler sunuyor.



Richmond Nua’da, bayram tatili süresince uzman terapistler eşliğinde özel terapiler, masajlar ve bakımlar yaptırabilir, Nua’ ya özel sağlıklı “Beauty Food” menüleri ile yeni tadlarla tanışabilirsiniz. Türkiye’ nin en lüks Spa’sı ödüllü Richmond Nua’ da spa deneyimlerinin yanısıra konforlu odalar ve bahçe, havuz kullanımı ile siz ve sevdikleriniz için bu bayram unutulmaz geçecek. Kusursuz Spa deneyimlerini Richmond ayrıcalıklarıyla yaşamak için Ramazan Bayramı’nda Richmond Nua Wellness Spa’ya davetlisiniz.



Richmond Nua Wellness-Spa, 2011 yılından bu yana 3. kez, World Luxury SPA Awards tarafından farklı ülkelerdeki tatil severlerin oylarıyla belirlenen ‘Türkiye’nin En Lüks Spa’sı ödülüne layık görüldü.