Sıradan fikirler hoşunuza gitmiyorsa, bu 14 Şubat'ı özel fikirlerle büyülü bir atmosfer ortamında yaşamanız da mümkün.



Rahatlamalı!

Sevgililer Günü’nde huzur ve rahatlık arayanlar, Wyndham Grand Istanbul Levent’in içinde hizmet veren Qualitasspa Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde farklı bir deneyim yaşayabilirler. Hem gündüz hem gece eşsiz atmosferiyle keyif tutkunlarının buluştuğu otel, günün yorgunluğundan uzaklaşıp sevgilisiyle baş başa özel bir gün geçirmek isteyenlere unutulmaz anlar vadediyor. Hamamda 30 dakika süren kese-köpük uygulaması, vücut dinamizmini yenileyen spa hizmeti, sauna, jakuzi ve masaj seanslarıyla yorgunluğunuzu üzerinden atın, romantizme fırsat tanıyın.







Caz aşkı

Tarihi atmosferin romantik caz müziğiyle harmanlandığı bir geceye kim hayır diyebilir ki? Sait Halim Paşa Yalısı, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı mönüsüyle şölen tadında bir müzik ziyafeti sunuyor. Yeşim Pekiner Quartet’in caz parçaları eşliğinde yaban mantarlı risotto ve dana kaburgadan sonra servis edilen çikolatanın tadı damağınızda kalacak. Ayrıca şubat ayı boyunca her pazar sabahı 10:30-13:30 saatleri arasında farklı bir caz grubu ile devam edecek açık büfe kahvaltılarını da kaçırmamanızı tavsiye ederiz.









Siz konsepti belirleyin yeter!

Peri masalı tadında yaşadığınız aşkınızın en özel gününü rüya gibi bir organizasyonla taçlandırmaya ne dersiniz? Yanıtınız evet ise ‘Only luxury’ mottosuyla yola çıkan ve kalıplaşmış tüm organizasyon fikirlerini rafa kaldıran 214 Event Co.’ya danışabilirsiniz. Sevgililer Günü’nde dünyanın en romantik şehirlerinden birinde olmak ya da dışarısı bembeyaz karla kaplıyken evinizi Fransız şatolarının romantizm dolu atmosferine dönüştürmek... Konsepte karar verin, 214 Event Co. gerçekleştirsin.









Aşkın tadı karda başka

Hem mevsimin hem de aşkın tadını çıkarmak ve aşkı sıcacık yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez alternatiflerinden olan Uludağ, Sevgililer Günü’nde tercih edilebilecek mekanlar arasında elbette ilk sıralarda. Zirve’nin gözdesi Alkoçlar Uludağ Otel, kayak pistlerine hakim konumuyla, ücretsiz kayak dersleri ve ekipman imkanlarıyla ve ayrıcalıklı hizmet anlayışıyla sizi akıllara kazınacak bir tatil deneyimi yaşamaya davet ediyor.

