Any İstanbul’un yaratıcılarının elinden çıkan Dirty Hands, sokak
lezzetlerini misafirlerine sunabilmek için kolları sıvadı, eğlenceli bir
street food konseptiyle yepyeni bir mekan yarattı. Yaşayan şehirlerin
yemek kültürlerinden ve sokak lezzetlerinden oluşturduğu menüsüyle
dünyanın her yerinde sevilerek yenen sokak lezzetlerini mutfağına
taşıdı.
İstanbul’un en popüler sokak lezzetlerinin yanı sıra geleneksel Meksika yemeklerinden bao, taco, nacos gibi dünyaca ünlü ve sevilen sokak yemeklerine de yer veren Dirty Hands, burger, kanat, domuz gibi finger food konsepttinde sunduğu yemek alternatifleriyle de dikkat çekiyor.
Şehirlerin
gelenekselleşen sokak lezzetlerini, o kültürün sunum ve hazırlanış
yöntemlerini değiştirmeden hazırlayarak misafirlerine sunan Dirty Hands,
akşam 23:00’dan sonra mekandaki tüm masaları kaldırarak eğlenceli
müzikleriyle geceye devam ediyor.