Farklı kültürlerin en özgün sokak lezzetlerini bir araya getirerek eğlenceli sunumlarla çok özel tatlar oluşturan Dirty Hands ilk şubesini Akatlar’da açtı.

Any İstanbul’un yaratıcılarının elinden çıkan Dirty Hands, sokak lezzetlerini misafirlerine sunabilmek için kolları sıvadı, eğlenceli bir street food konseptiyle yepyeni bir mekan yarattı. Yaşayan şehirlerin yemek kültürlerinden ve sokak lezzetlerinden oluşturduğu menüsüyle dünyanın her yerinde sevilerek yenen sokak lezzetlerini mutfağına taşıdı.



İstanbul’un en popüler sokak lezzetlerinin yanı sıra geleneksel Meksika yemeklerinden bao, taco, nacos gibi dünyaca ünlü ve sevilen sokak yemeklerine de yer veren Dirty Hands, burger, kanat, domuz gibi finger food konsepttinde sunduğu yemek alternatifleriyle de dikkat çekiyor.





Şehirlerin gelenekselleşen sokak lezzetlerini, o kültürün sunum ve hazırlanış yöntemlerini değiştirmeden hazırlayarak misafirlerine sunan Dirty Hands, akşam 23:00’dan sonra mekandaki tüm masaları kaldırarak eğlenceli müzikleriyle geceye devam ediyor.

