Şölen gibi bir mekan: Frame Club

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İstanbul Avrupa yakasının en popüler gece kulüplerinin başında gelen Frame, coşkulu akşamları, keyifli kutlamaları zengin lezzetleriyle şölene çeviren özel bir mekan

Frame ekibi bu keyifli mekanı şöyle tanıtıyor…



“Maçka Demokrasi Parkı’nın büyülü atmosferinde, 365 gün boyunca İstanbul’a yepyeni bir çerçeveden keyifle bakmanızı sağlayan Frame, sürprizleri ve sezon yenilikleri ile eğlence hayatına taze bir soluk getirmeye devam ediyor. Açıldığı günden bu yana, gece hayatına kazandırdığı yenilikler ve restoranında sunduğu eşsiz lezzetleri ile İstanbul’un sene boyunca, hem kış sezonunda, hem de yaz sezonunda, hizmet veren Frame, şehrin yoğunluğundan uzak, yeşilin huzur veren manzarasıyla yeni sezonda da sürprizlerine devam ediyor.



Haftanın 4 günü hizmet veren Frame, sunduğu lezzetleri, renkliliği ve sigara içilebilir yeni dekoru ile sizin ikinci adresiniz olmaya devam edecek. Yaşamın tüm renklerini farklı ve yepyeni bir çerçevenin içinde sunan bu özel gece kulübü, sizleri büyüsü ve ışıltısı ile baştan çıkmaya, sınırsız coşkusuna dâhil olmaya davet ediyor. Doğum günlerinizi en değerli arkadaş ve dostlarınız ile birlikte kutlayarak unutulmayacak bir gece için Frame Club olarak sizlere kolaylık sağlıyoruz. Doğum günü sürprizi olarak sizlere şampanya ikramımızdır…”