İsli, puslu günleri karşılamadan önce sonbaharın tadını çıkarmalı. Açık havada takılmaya devam!

“Sushi’yi severim ama etten de vazgeçemem, karar veremiyorum” diyorsanız tam da ihtiyacınıza yanıt olabilecek bir konsept duruyor önünüzde. Ercan Yamantürk ve ekibi, Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da ‘Yiyebildiğin Kadar Sushi ve Et’ konseptiyle akşam yemeklerine yeni bir soluk getiriyor. Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un lezzet tutkunlarını uluslararası gurme kültürlerle buluşturan restoranı IST TOO, Japon mutfağının en lezzetli üyelerinden biri olan sushileri ve çeşitli etleriyle ilginç bir deneyime çağırıyor. Menüde sunulan birbirinden farklı lezzetleri her cuma ve cumartesi 18.30- 22.00 saatleri arasında tadabilirsiniz.

Tel: (0212) 275 88 88



1. Bistro 33

Caddebostan’ın ne güzel ve ‘o bir klasik’ denmeyi hak eden mekanlarından. Bir hafta sonu kahvaltısı için croque monsier, hafif atıştırmalıklar istiyorsanız tapas tabağı ya da ana yemek için leziz etlerden birini tercih edebilirsiniz.

Tel: (0216) 478 65 50



