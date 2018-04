Souq Dükkan açıldı

Souq Karaköy’ün mağazası Souq Dükkan açıldı.

Pazartesi hariç haftanın her günü açık olacak Souq Dükkan’ın yanı sıra ayda bir düzenlenen pazarlar da aynı lokasyonda devam edecek. Lokal tasarımcıların işleri başta olmak üzere yabancı markalara da yer veren Souq Dükkan’da deve tabanından kitaba, kıyafetten kaykaya, çikolatadan bisiklete, antika eşyalardan takılara kadar her şeyi bulmak mümkün.

Yaklaşık 50 tasarımcı ve markanın bulunduğu Souq Dükkan içinde Karaköy’ün ilk plakçısı olan Pantheon Records da kapılarını açıyor. Yerli ve yabancı geniş plak ve 45’lik arşivine, pikaplar da eşlik ediyor. Karaköy Junk tarafından dekore edilen Souq Dükkan’da mobilyalar da dahil olmak üzere her şey satılık.

Adres: Murakıp sok. No: 12/A Karaköy