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Sur Balık

Balığın adresi!
Her çeşit deniz ürünü ve meze çeşitliliği dudak uçuklatacak cinsten. Arnavutköy, Sarayburnu ve Haliç’in ardından Cihangir şubesiyle de dolup taşıyor. Manzaralı masada balığın tadına doyulmuyor. Tel: (0212) 245 10 87
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