İspanyol mutfağının klasikleri arasında yer alan tapas çeşitleri, Delimonti’nin özgün yorumuyla atıştırmayı ve tadımlık lezzetleri sevenleri bekliyor. Anadolu’daki yerel üreticiden temin edilen en taze içerikler ile hazırladığı tapas menüsü ile Delimonti’de yerini alan tapas büfesinde; füme dürüm, lavaş dürüm, baklava hamurlu pastırmalı börek, yaprak ciğer karamelize soğan, köfteli pide, sarımsaklı füme antrikot gibi iştah kabartan seçenekler öne çıkıyor. Menüde, tapas kültürünün vazgeçilmez ekmek üstü lezzetleri arasında ise; ekmek üstü meyveli gorgonzola, ekmek üstü bıldırcın yumurta, ekmek üstü somon füme, ekmek üstü zeytinli salata, ekmek üstü mercimek fava, ekmek üstü kuru cacık, ekmek üstü tarama, ekmek üstü kıtır pastırma humus, ekmek üstü fesleğen domates yer alıyor.