Tarabya’nın yeni lezzet bahçesi: Therapia Garden

Doğa içinde terapi gibi bir manzara, ünlü şef Yusuf Şahin'in ellerinden çıkan lezzetler, sunumlarıyla tadına doyumsuz kokteyller; burası Tarabya'nın yeni lezzet bahçesi Therapia Garden

Doğal güzellikleri ve dünya mutfağından enfes lezzetleriyle 'terapi' etkisi yapan saklı bir bahçe burası… Tarabya sırtlarında, ağaçlarla çevrili çok geniş ve özel bir bahçeye sahip olan Therapia Garden'da dekorasyondan mönüye her şey keyif için tasarlandı.



Konfor, keyif ve lezzetin buluştuğu; sunumlarının şıklığına ve her zaman tatlı bir esintiye eşlik eden manzarasına doyamayacağınız Therapia Garden'ın yaratıcıları işletmeci Eda Baker ve mimar Cüneyt Baker. Daha önce Çapa Marka ve Lacivert Restaurant'tan tanıdığımız Eda Baker'in hayallerindeki mekanın dekorasyonunu Cüneyt Baker hayata geçirdi. Bir kadın inceliğiyle düşünülen her şey Baker Design Project'e emanet edildi. Bahçe, teras ve localar olmak üzere üç bölümden oluşan mekanda, tüm günün yorgunluğunu alacak rahat koltuklar, uzun uzun sohbetler edeceğiniz büyük masalar, yeşillikler içinde bir atmosfer ve her detayında ayrı bir hoşluk bulacaksınız. Therapia Garden'da zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile. Siz rahat koltuklarınızda, manzaraya karşı daha güzel zaman geçirin diye lezzete ve sunumlara çok önem verdik. O yüzden mutfağımızı daha önce Frankie, Reina, Çeşme 7800 Otel, Havana, Blackk gibi mekanlarda dillere destan lezzetlere imza atan ünlü şef Yusuf Şahin'e emanet ettik. Dünya mutfağından lezzetler hazırlayan Yusuf Usta'nın mönüsü de çok zengin. Etli pazı sarmadan çıtır kadayıflı karides dolmasına, ev yapımı sandviç arası mozeralla köfte burgerden rizottoya, kuzu tandır pizzaya, ev yapımı ekmeklere ve organik peynir tabağına kadar çok leziz seçenekler var mönüde...



Alkollü-alkolsüz içki ve kokteyl mönümüzden de ayrıca söz etmek isteriz; zira sunumlarından karışımlarına kadar hepsi çok özel. Tamamen Therapia Garden'a özel olarak hazırlanan kokteyllerin hepsi taze meyvelerle-bitkilerle yapılıyor. Bu kokteyllerin tarifleri ise hünerlerini daha önce Hayal Kahvesi, Cahide, Abracadabra, Buz Bar, Kaff, Urban Bug gibi mekanlarda sergileyen Emre Aydın'a ait.



Hafta sonu keyfini uzatmak için Yusuf Usta'nın özel brunch mönüsü, bahçenin tadını çıkarmak için çiçeklerle çevrili barı, çocuklar için ayrı Oyun alanı... Tüm bunlara servis kalitesi ve uygun fiyat politikasını eklemeyi de unutmadık. Aslında lafın özü, Therapia Garden'da keyifli saatler geçirmeniz için her detayı ince ince düşündük; bu saklı lezzet bahçesini çok seveceksiniz!