Tarihin kıyısı

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Boğaz’ın büyülü atmosferini, tarihi Ahmet Rasim Paşa Yalısı’nda, butik otel ve restoran olarak deneyimlemeye ne dersiniz? Pırıl pırıl bir deniz, sakin bir atmosfer ve eşsiz bir manzara bu adreste...

Yazı: Sinem Gürleyük



Boğaziçi sahilinin en güzel mücevherlerinden eşsiz bir Osmanlı yalısında Yer alıyor. A’JİA Hotel. Butik otel kavramını, dışarıdan bakıldığında tarihle, içeride ise minimalizmin objeden çok insanı ön plana çıkaran tarzıyla ortaya koyan otel, detaylara çok özen gösteriyor. Şehrin tarihi ve kültürel merkezlerine kolay erişiminin yanı sıra, Boğaz manzaralı 16 odasıyla da misafirlerine stres ve koşuşturmadan uzak bir kaçış alanı sunuyor. Biz de kapak fotoğraflarımız için Yasemin Allen’la birlikte her biri birbirinden bağımsız olarak dizayn edilmiş odalarında gerçekleştirdik çekimimizi. Mekan restoranıyla da İstanbul’un gurme damak tadına hitap ediyor. American Academy of Hospital Services tarafından ‘Five Star Diamond’ ödülüne layık görülen restoran, gurmeler ve özel davetler için özel bir buluşma noktası olarak da biliniyor. Sakinliği ve huzuruyla baş döndüren mekan şimdi bir ödüle daha aday.

General Management (GM) Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen QualIty Management Awards 2014 yarışmasında finale kalan oteller arasında yer alıyor. İstanbul boğazı’nda, muhteşem bir Osmanlı mimarisine sahip A’jia, artık geleneksel hale gelen QM Awards yarışmasında ‘En İyi Yönetilen Butik’ Otel kategorisinde yarışıyor.

