Kadıköy’ün yeni eğlence ve gösteri merkezi Taşra Kabare, 1 Ekim Cumartesi günü kapılarını açıyor.

Taşra Kabare, 200 kişiyi ağırlayacak restoranı ve kabare sahnesiyle İstanbul yemek ve eğlence kültürüne yeni bir soluk getirirken, 120 kişilik blackbox salonu Sofa da tiyatro dünyasının en gözde sahnelerinden birine dönüşecek.



Cemal Toktaş ve Nergis Öztürk’ün 2015 yılında birlikte kurdukları ve arabesk-pop-caz-alaturka bir yapılanmaya sahip kültür sanat yapım merkezi Taşra Kabare, şimdi de Kadıköy’de kendi mekanına kavuşuyor. İki kattan oluşan Taşra Kabare’nin Kabare katı yemek ve sanatı buluştururken, Sofa Katı ise tiyatro dünyasının en yeni sahnelerinden birine dönüşecek.



