Gökova Körfezi’nde yer alan Kempinski Hotel Barbaros Bay’de bu yaz yoga, nefes egzersizleri ve meditasyon da var.

Kempinski Hotel Barbaros Bay, bu yaz sezonunda online Yoga platformu YogaUni’yi konuk ediyor. Hepsi alanında uzman yoga hocaları Alexis Gulliver, Nesteren Akçay, Nihan Hantal, Selin Persentili ve Deniz Bağan Özoğul 15 Haziran – 4 Eylül tarihleri arasında sizi her gün bir saatlik iki Vinyasa Yoga dersiyle bambaşka bir dünyaya götürecek. Seri ve dinamik bir tarza sahip olan Vinyasa ile fiziksel bir rahatlığa ulaşabilirsiniz. Dilerseniz nefes egzersizleri ve meditasyon çalışmaları da yapabileceksiniz.

Son dönemlerin yükselen trendi çocuk yogası da bu yaz Kempinski Bodrum’da olacak. Tatile çocuğunuzla çıktıysanız, o da her gün 30 dakikalık çocuk yogasıyla keyifli zaman geçirebilecek.



Program:

15 Haziran- 10 Temmuz Nihan Hantal

11 Temmuz - 30 Temmuz Alexis Gulliver

31 Temmuz – 2 Ağustos Nesteren Akçay

3-12 Ağustos Selin Persentili ve

13 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Deniz Bağan Özoğul eğitim verecek.

