Tayland’ın dünyaca ünlü mutfağının lezzetlerine, kokularına ve deneyimlerine hazır olun!

Tayland’ın, Uzak Doğu’nun renkleri ve egzotik aromalarıyla beş duyuya birden hitap eden büyülü dünyası eylül ayında Hyatt Regency İstanbul Ataköy’de! Tayland bezeli eylül ayının Hyatt Regency İstanbul Ataköy’deki lezzet dolu etkinliği ise 19-29 Eylül tarihleri arasında her akşam Brizo Restaurant’ta düzenlenecek Tayland Yemek Festivali olacak. Tayland Yemek Festivali, baharat, ekşi, tatlı, tuzlu ve acı lezzetleri mükemmel bir şekilde harmanlayan Tayland mutfağının en güzel yemeklerini Hyatt Regency İstanbul Ataköy misafirlerine sunacak.



Misafirler ayrıca festival boyunca düzenlenecek aşçılık atölyelerinde Tayland’a özgü lezzetlerin yapılışını öğrenme şansı yakalayacak. Bu atölyelerde katılımcıların bizzat deneyimleyebileceği özel tariflerden bazıları; tavuklu havlıcan çorbası, fırında köri soslu ördek, tayland usulü acılı biftek salatası, karidesli ve fasulye filizli pad thai ve su kestaneli mantı.



Rezervasyon için: 0212 463 13 30



