Tektekçi Büyükada’da!

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Tektekçi, Büyükada’daki müdavimlerine renkli bir yaz sürprizi hazırladı.

5 Temmuz’dan 30 Ağustos’a kadar her cumartesi Büyükada Anadolu Kulübü’nde, saat 21:00’dan itibaren Tektekçi partileri düzenleniyor. Tektekçi, neşeli personeli, rengarenk menüsü ve DJ’leri ile Büyükada’daki dostlarına eğlenceli yaz geceleri sunuyor.



Farklı sunumları ve sürekli yenilik arayışıyla eğlencenin çizgisini değiştiren Tektekçi, bu yaz sürprizleriyle yerinde duramıyor. 5 Temmuz’dan 30 Ağustos’a kadar her cumartesi 21:00’dan itibaren Büyükada Anadolu Kulübü’nde Tektekçi partileri düzenleniyor. Tektekçi’nin neşeli personeli, rengarenk menüsü ve Tektekçi DJ’leri Büyükada’daki bu partilerde misafirleriyle buluşuyor.



Bu yaz Beyoğlu, Bebek, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Çeşme’deki 4 adresinde de misafirlerini ağırlayan Tektekçi, eğlencesini şimdi de Büyükada’ya taşıyor.