Teppanyaki Alaturka'nın kapıları yaz bahçesine açılıyor

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Uzak doğu lezzetleri deyince ilk akla gelen “Teppanyaki Alaturka”, üzeri tamamen açılan, İstanbul’ un en büyük yaz bahçesiyle, yaz gecelerine damgasını vurmaya hazırlanıyor

Usta şeflerin lezzetlerini, alışılmışın dışında büyüleyici bir atmosferle sunan, lezzetleri ve benzersiz hizmetleriyle, şov ve lezzet durağı haline gelen Teppanyaki Alaturka, üzeri tamamen açılan yaz bahçesi ile uzak doğu mutfağının en sevilen lezzetlerini, ferahlatan yaz bahçesinde sunuyor.



Japon pişirme tekniğiyle Türk yemek kültürünü bir araya getirerek, öğle ve akşam yemeklerinin vazgeçilmez mekanı haline gelen Teppanyaki Alaturka, birbirinden özel şeflerin ustalığı sayesinde hem görsel şöleni hem de birbirinden çeşitli lezzetleri bulabileceğiniz muhteşem atmosferini, sizlere huzur verecek bahçesinde sunuyor.



Şıklığı, lezzeti ve özel sunumları ile Etiler’ in gözdesi Teppanyaki Alaturka’ nın üzeri açılan bahçesinde yudumlayacağınız kokteyller, yaz gecelerinizi serinletecek.

