The Crepe Escape

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Suadiye'de açılan The Crepe Escape, yurt dışındaki ara sokak cafe kültüründen esinlenilerek Bağdat caddesinde açılan, dekorasyonu ve ambiansı ile rahatlığı, dinamizmi yaşatan ve bildiğimiz sıradan krep yorumlarına sadece tat olarak değil; sunumlarıyla da farklılık katan bir mekan.

The Crepe Escape’in, 12 çeşit tuzlu ve 12 çeşit tatlı krep yorumu bulunuyor. Mekanda, glutensiz beslenenler için fit krepler; klasik ve Amerikan kahvaltı çeşitlerini sevenler de unutulmamış. The Crepe Escape, kralların çayı olarak bilinen Ronnefeldt çaylarının yanı sıra Julius Meinl gibi özel tatları da servis ediyor. Mekanın öne çıkan tatları arasında baharatlı kıymadan oluşan bir nevi taco tadında olan cheddar peynirli “The Crepe Escape Original”; füme dil eti ve taze kaşarlı “Marie Antoinette”; Akdeniz yeşillikleri ve baharatlı tavuktan oluşan “Juluise” önerdiğimiz tatlar arasında yer alıyor. Tatlılarda ise portakal suyu ve liköründen hazırlanan “oh suzette” ile kakao ve vanilyalı iki ayrı krebin arasında bulunan çileklerin bitter ve beyaz çikolata ile harmanlanmasından oluşmuş “TCE Black&White” ı denemelisiniz. Geç olmadan keşfedin!