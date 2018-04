The Galliard bahara hazır

The Galliard, üstü açılabilen barı ve 52 farklı çeşit kokteyli ile misafirlerini bekliyor...

Etiler'e yeni soluk getiren “The Galliard” havaların ısınmasıyla beraber, özel konseptte hazırlanan barının üzerini açarak, 52 çeşit kokteylini, açık havada sizlerle buluşturuyor…



İstanbul’ un yaşam merkezi Etiler’ in durak noktası The Galliard, bahar hazırlıklarına başladı. Havaların ısınmasıyla şık konseptini, özel tasarım barının üzerini açarak yenileyen The Galliard, sunduğu 52 farklı çeşit kokteyliyle damaklarda eşsiz lezzetler bırakıyor.



Dış alanda yer alan özel tasarım, üzeri açık oval barı ile Türkiye’ de, barda da yemek yemenin keyfinin sürülebileceğini kanıtlayan The Galliard; zengin mönüsü ile bahar aylarında da huzurlu bir ortamda, her yaştan insana hitap ederek, şehrin ortasında sevdiklerinizle yenilecek yemeklerinizin adresi olmaya devam ediyor.



Müzik danışmanlığını DJ Funky “C” nin üstelendiği The Galliard; açık havada müziğin keyfini birbirinden eşsiz kokteyllerle çıkartmak için sizleri Etiler’e bekliyor!