The Galliard kapılarını açtı.

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

The Galliard, Fransa, İspanya ve İtalya’nın yiyecek içecek kültürlerinden muhteşem lezzetleri, fine dining ve bar konsepti eşliğinde İstanbul’ a taşıyor.

Etiler’e yeni bir renk, heyecan ve dinamizm katmaya hazırlanan The Galliard, özellikle ünlü mimar Murat Atabarut’ un özel dekorasyonuyla dikkatleri çekiyor. Siyah ve kırımızı tonların ağırlıkta olduğu mekanda; modern, sade, şık ve formal çizgilere yer verilirken; Kezban Arca Batıbeki, Kemal Seyhan ve Nermin Er’in eserleri mekanın dokusunu ölümsüzleştiriyor.

Batı Akdeniz mutfağının en özel lezzetlerine yer verilen mutfakta “Carpaccio”, “Paella”, el yapamı makarna, “Risotto” ve Tapas” dikkatleri çekiyor.