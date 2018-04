Tatil anlayışına yeni bir boyut getiren The Land of Legends Theme Park, Antalya Belek'te açılıyor.

Antalya Belek'te yer alan yaşam ve eğlence parkı The Land Of Legends Theme Park, 1 Temmuz'da kapılarını açıyor. Rixos Hotels ve Dragone Productions arasında bir ortak girişim olarak hayat bulan ve bir tatilin her yönünün mükemmel bir şekilde harmanlandığı bir konsept olarak hayata geçirilen The Land of Legends Theme Park, sadece bir otel ya da eğlence parkı değil, adeta büyüleyici bir dünya.





Özellikle çocukların ve kendini her daim genç hissedenlerin bayılacağı detaylar, her alanda kendini hissettiriyor. Özel olarak tasarlanan odaların hepsi rengarenk ve masalsı.



İçinde su kaydırakları, sörf havuzu gibi adrenalini bol seçenekler bulunan tema parkta sıra dışı deneyimler yaşayabilir, birçok farklı türden deniz canlısının yüzdüğü, tavanında renkli ışık ve gölge oyunlarının sergilendiği muhteşem mağarada hiç bilmediğiniz bir dünyayı keşfedebilirsiniz. Bütünsel terapiler ve masajlarla rahatlamak isterseniz de Anjana Spa sizi bekliyor. Bu arada belirtelim, otelde konaklamadan da tema parktan yararlanmak mümkün.





The Land of Legends Theme Park, etkileyici mimarisi ve eğlence dünyasının dahisi olarak bilinen Franco Dragone’nin yaratıcılığıyla yepyeni bir eğlence konseptinin öncülüğünü yapacak. Las Vegas, Macau, Paris, Wuhan, Dubai ve Rusya’da gerçekleştirdiği gösteriler 100 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Dragone Productions’ın kurucusu ve sanat yönetmeni Franco Dragone, eğlence dünyasının ihtişamını Land of Legends Theme Park ile Türkiye’ye taşıyor.







Türkiye turizmine katma değeri yüksek bir proje kazandırdıklarını söyleyen Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “The Land of Legends Theme Park, hayata geçireceğimiz yeni nesil eğlence destinasyonlarının ilk halkası. Bu proje ile sadece bir otel, temalı park, alışveriş üniteleri, su parkı değil, hepsinin ötesinde yeni bir destinasyon oluşturuyoruz." diyor.