Turuncu lezzetler

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‘Kışın tadı bal kabağı ile çıkar’ diyenlerdenseniz size güzel bir haberimiz var.

Divan Otel ve restoranlarında 13 Şubat’a kadar sürecek olan ‘Bal Kabağı Günleri’nde rengi ve lezzetiyle özel sunumların aranan lezzetlerinden bal kabağı ile hazırlanan çorba ve başlangıçların yanı sıra ana yemek ve tatlı çeşitlerini de bulabilirsiniz. Üzerinde kavrulmuş fındık ile servis edilen kremalı bal kabağı çorbası, bal kabaklı kiş, tatlı-ekşi bal kabağı ratatouille eşliğinde tavada somon steak rosto ve anasonlu star krem sos ve nar ile sunulan bal kabaklı panna cotta farklı tatları sevenlerin favorileri olabilir.