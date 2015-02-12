Yalnızlara özel parti

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12 Şubat 2015 akşamı, Mövenpick Hotel Istanbul’da Singles Party düzenleniyor.

Mövenpick Hotel Istanbul, yeni ilişki danışmanlığı şirketi Tenkap işbirliği ile 12 Şubat 2015, Perşembe akşamı sürprizlerle dolu bir “Singles Party” düzenliyor. Otelin 20. katında bulunan, şehrin yıldızlar gibi göz kırpan muhteşem manzarasına sahip Skyline Club Lounge’da gerçekleştirilecek parti, saat 19.30’da aşk iksiri shot ikramı ile başlayacak.

Sevgililer Günü öncesi eğlenceli bir ortamda farklı insanlarla tanışabileceğiniz parti “Her şey doğru insanı bulmakla başlar” sloganı ile yola çıkan Tenkap’ın tasarladığı “ice breaker” oyunları ile devam edecek. Konuklar ayrıca İtalyan Başaşçı Giovanni Terracciano’nun hazırladığı snack ikramlarının keyfini çıkaracaklar. DJ’in hareketli ritimleriyle hız kazanacak parti saat 24.00’e kadar sürecek. İlişki algoritmasının sırlarının çözüleceği parti bekarlara özel, ama geceye isteyen çiftler de katılabiliyor.

Partiye katılım ücreti kişi başı KDV dahil 75 TL, giriş ücretine bir kadeh yerli içki ve atıştırmalıklar da dahil.