Yaz düğünlerinin yeni adresi

360 East Moda deniz manzarasıyla çiftlere eşşiz bir yaz düğünü yaşatıyor.

360Entertienment Group’un DoubleTree by Hilton Moda Oteli’nin terasında yer alan, tarihi yarımada ve adaların muhteşem deniz manzarasına hakim mekanı 360East Moda, çiçeği burnunda çiftlere yıldızların parıltısı altında eşsiz güzellikle bir yaz düğünü yaşatıyor. 360East Moda, yemek, eğlence, ambiyans ve manzarayı tek bir mekanda buluşturan konumu ile evliliğe adım atılan bu çok özel günü, çiftlerin hatıralarından silemeyecekleri bir rüyaya dönüştürüyor.

Hem hayallerinizdeki gibi bir düğün gerçeğe dönüşsün, hem davetlileriniz keyif alsın, hem samimi hem de eğlenceli olsun diye düşlüyorsunuz. 360East Moda, yeni çiftler ve davetlileri için keyifli bir ortam yaratırken, bir düğün öyküsünü hayal sınırlarının ötesine taşıyor. Ev sahibi misafirperverliğindeki personeliyle davetlilerine kusursuz bir hizmet sunan 360East Moda, dünya yemeklerinden oluşan zengin mutfağı ve içki menüleriyle davetlilerine özgün lezzetler sunuyor. Ayrıca müzik, eğlence ve dekorasyon konusunda her türlü hizmet sunuluyor.

Detaylı bilgi için;

0216 542 43 50 - 51 / 0530 789 0 360

Adres: Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. No: 31 Kadıköy / İstanbul

(DoubleTree by Hilton Moda Oteli, 12. kat)