Akdeniz mutfağının en sevilen tatları “Flamingo Bahçe”de.





Lezzet ve eğlencenin en kaliteli adresi Flamingo Restaurant&Bar; kendine has sunumu ve mönüsünde yer alan Akdeniz mutfağının en sevilen tatlarını, yazın gelişiyle birlikte kullanıma açtığı “Flamingo Bahçe”sinde devam ettiriyor. Flamingo Restaurant&Bar’ın rahat, keyifli ambiyansının devamı olan ”Flamingo Bahçe”; bahçe konseptinin farklı bir örneğini sergiliyor.Flamingo Restaurant&Bar; iştah arttırıcı başlangıçlarından Orkinos Tartar, Ahtapot Carpaccio, Füme Ahtapot ve Çıtır Karides gibi hafif ama lezzetli deniz ürünlerini size huzur verecek “Flamingo Bahçe”de sunuyor.Havaların ısınmasıyla tercih edebileceğiniz yer elması, roka gibi fresh çorbaların yanı sıra; bahar sebzeli ev yapımı makarna çeşitleri ya da risottoları ile de iddialı olan Flamingo Restaurant & Bar; yazın tadını güzel yemekler ve tatlı bir rüzgarla açık havada çıkarmak için sizleri bekliyor…