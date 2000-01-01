Karaköy'de yepyeni bir mekan: Drone Karaköy.

Son yıllarda en gözde buluşma noktalarımızdan biri haline gelen Karaköy, yepyeni bir mekana ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekanlar ve getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren Nedim Binler, başarılı ekibiyle yepyeni bir mekana imza attı.

İsmini çalışkan erkek arılardan alan Drone Karaköy, DJ Can Parlak’ın müzik direktörlüğünde 80’ler, 90’lar ve 2000’lerin en sevilen yabancı şarkılarından oluşan bir repertuvar sunuyor.

Çarşambadan cumartesiye 22.00- 04.00 saatleri arasında konuklarını ağırlayan Drone Karaköy’ün mimarisinde Abdullah Burnaz’ın imzası var.

Drone Karaköy pazar, pazartesi ve salı günleri de özel davetlere ev sahipliği yapacak. Tel: (0212) 293 00 78

