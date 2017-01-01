2017’ye enfes lezzetler, rengarenk hediyeler, müzik ve dans eşliğinde harika bir başlangıç yapın.

Burgu & Tango Arjaan by Rotana'da yeni yıla özel lezzetler, gece boyu devam edecek ödüllü çekilişler ve Meya Pop Xtra Orkestrası’nın eğlenceli şovları ve canlı performansı eşliğinde 31 Aralık gecesi, 2017’ye heyecan dolu bir başlangıç yapmaya hazır olun.

İki burgu kule ve tango figüründen ilham alınarak tasarlanan Anadolu Yakası’nın prestijli oteli Burgu & Tango Arjaan by Rotana, 31 Aralık akşamı Balo Salonu’nda muhteşem bir yılbaşı galası ile yılın son gününü şölene dönüştürüyor.

Menüde neler var?

Yılbaşı menüsü, füme somondan fesleğenli levreğe kadar şefin özenle seçtiği on iki leziz başlangıç, paçanga böreği, içli köfte ve kalamar tava ile ara sıcak, firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişrilmiş kuzu eti ya da mevsim sebzeleri ve kestane ile zenginleştirilmiş iç pilav eşliğinde fırında hindi dolması, enfes beyaz çikolatalı mousse, mevsim meyveleri ve 00:30’dan sonra sıcacık bir yeni yıl çorbasından oluşacak. Bu enfes menüye gece boyu limitsiz yerli alkollü içecek ve sınırsız alkolsüz meşrubat da eşlik edecek.

Geniş müzik repertuarıyla eğlenceli anlar

Meya Pop Xtra Orkestrası ise modern dünya müziklerinden, geleneksel ve yenilikçi Türk Müziği’ne, Balkan ve Rumeli ezgilerinden, popüler Alaturka şarkılara kadar geniş repertuarı ve coşkulu şovları ile konuklara eğlence ve dans dolu dakikalar yaşatacak. Gecede ayrıca yapılacak ödüllü çekilişlerle misafirler Burgu & Tango Arjaan by Rotana’da hafta sonu konaklaması, Pazar brunch’ı ve otelin sağlık ve spor merkezine ücretsiz giriş gibi çeşitli hediyelerle de kazanacaklar.

Bilgi ve rezervasyon için: +90 216 500 7777 veya fb.burgutango@rotana.com

