Yenipazar Pidecisi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Aydın’ın ünlü Yenipazar pidesini yakın zaman önce İstanbul’a getiren Yenipazar Pidecisi, yöresel tatlarıyla Küçükçekmece Sefaköy’de konuklarını ağırlıyor

Atatürk Havalimanı’na 4 dakika mesafede yer alan restoran, Ege-Aydın mutfağının nefis tatları Çine köftesi, Ortaklar çöpşiş, zengin pide çeşitleri, Kemalpaşa tatlısı, künefe, mercimek çorbası, pizza gibi seçenekleriyle göz dolduruyor Yenipazar Pidecisi ekibi lezzetlerini şöyle tanıtıyor:

“Müessesemizde Yenipazar’ın kalitesini kanıtlamış özgün pideleri servis edilmekle birlikte ek olarak kent konseptine uygun olarak müşterilerimizin tercihine göre tam buğday unlu ya da kepekli unla da pişirilmektedir. Bu şekilde kilolarını korumak isteyen ya da daha sağlıklı olduğunu düşünen müşterilerimize de özgün lezzetini kaybetmeden tercih yapma olanağı sağlanmıştır. Yenipazar Pidecisi Sefakoy, Yenipazar’da olduğu gibi müessesemizde de aile, grup ya da birkaç kişi gelen müşterilerimize sırasıyla başlıca pide çeşitlerinin hepsinden tattırılmakta ve finalinde çok beğenilen tahinli pidemizden isteyen müşterilerimize takdim edilmektedir. Güleryüzlü ve hassas personelimiz müşterilerimize keyifle vakit geçirebilecekleri bir mekan sunmak için seferber olmaktadır. Hem iç hem de dış mekanımız hem karnınızı doyurabileceğiniz hem de sevdiklerinizle, dostlarınızla muhabbet edebileceğiniz çay ve kahve ikramımızla mutlu bir şekilde ayrılacağınız bir şekilde kurgulanmıştır.”