Yepyeni ve ayrıcalıklı bir lezzet adresi: Chef Mezze Sortie

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Chef Mezze, Boğaz’ın kıyısında balık, deniz ürünleri ve mezeleriyle konuklarına gerçek bir ziyafet yaşatıyor.

Bu güzel ve keyifli mekanın arkasında deneyimli 2 kardeşin emeği var. Yıllardır İstanbul’un yeme içme mekanlarına yön veren Bilal ve Gazi Ateş kardeşler, bu sefer Sortie’de başarılarını perçinliyorlar.



Chef Mezze daha ilk başta konumu ile gönülleri fetheden bir mekan. İstanbul Boğazı’nın en güzel noktalarından birinde, muhteşem bir manzarayı sofranızdaki lezzetlere eşlik ettiren bir konuma sahip. Lezzetlere sıra geldiğinde ise Ateş kardeşlerin mahareti damak çatlatıyor. Birbirinden leziz balık ve deniz ürünü çeşitlemeleri menülerinin ağırlıklı merkezini oluşturuyor. Zeytinyağlı, otlu, yoğurtlu mezeleri ise İstanbul mutfağını oluşturan Türk, Rum, Ermeni mutfak kültürünü damaklarınıza yaşatıyor. Tabi bu kadarla da kalmıyor. Başlangıç ve ana yemeklerde, lakerda, kalamar tava, balık tarama, somon pastırması gibi deniz ürünleri, köpoğlu, pilaki, humus gibi mezeler, İtalyan mutfağından deniz ürünlü risotto, ıstakozlu linguini, dil buğulama, kavrulmuş ıspanak eşliğinde levrek ızgara, kılıç, barbun seçenekleri ustalıklı hazırlanıyor. Tüm bu lezzetlere eşlik eden salata çeşitleri de cabası. Bu özel sofra Chef Mezze‘nin spesiyali traliçe, çilekli mascarpone, vişneli irmik ve revani tatlılarıyla zirveye erişiyor. Elbette ki alkollü-alkolsüz içecek seçenekleri ile birlikte.



Keyifli bir yaz akşamını Sortie‘de geçirmek isteyenler için Chef Mezze, tüm güzellikleri ve lezzetleri ile öncelikli düşünülmesi gereken adreslerden.