Yer

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Moda'nın popüler mekanlarından Yer'i keşfedin!

Şu an Moda’nın en popüler mekanlarından. Dondurmacı Ali Usta’dan Moda burnuna doğru kıvrıldığınızda sağınızda kalacak. Mutfağı saat 22.00’da kapanıyor ama sohbet ve müzik 01.00’e kadar devam ediyor.











