menu

close

menu

close

menu

close

Yer

Moda'nın popüler mekanlarından Yer'i keşfedin!
Şu an Moda’nın en popüler mekanlarından. Dondurmacı Ali Usta’dan Moda burnuna doğru kıvrıldığınızda sağınızda kalacak. Mutfağı saat 22.00’da kapanıyor ama sohbet ve müzik 01.00’e kadar devam ediyor.





Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler