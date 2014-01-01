31 Aralık gecesi, hakiki bir yılbaşı yemeği yemek, özenle hazırlanmış parti kokteyllerini yudumlamak ve sıkı eğlence için adres: La Boom Emirgan!





Sakin Emirgan manzarasıyla, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunan, bu sezonla birlikte konsept yenileyen La Boom Emirgan’ın, yılbaşı menüsü, renkli performansıyla Uninvited Jazz Band grubu ve DJ kabinindeki Orhan Akgün’ün müzikleriyle, 2015’e leziz tatlar ve enerjik müzikle girin.31 Aralık gecesi La Boom Emirgan sizi, bar ekibinin yılbaşına özel karıştırdığı ‘La Boom New Year’ kokteyli ile karşılıyor. 2014’te yenen son yemeklerin tadı damağınızda kalsın, 2015 senesi daha da leziz geçsin diye, ‘Miso Tavuk Kanatları’, ‘Karides Tempura’, ‘Kıtır Mantı’, ‘Rokforlu Domates Salatası’, ‘Rigatoni Pitti’ gibi favoriler masalarınızda tüketilmeyi bekliyor. Ana yemeklerden, “Susamlı Bonfile” ve “Misolu Levrek Şiş” arasındaki seçim ise size bırakılıyor. 2014’ün son öğünü ‘Kestaneli Sufle’ ile tatlandırılırken, gece sonunda servis edilecek ‘Mini Burgerler’ ile lezzet cümbüşü son buluyor.DJ kabininde Orhan Akgün, canlı performansta Uninvited Jazz Band, mutfak, bar ve tüm La Boom Emirgan ekibiyle, lezzetli yemek ve sıkı eğlence için doğru Emirgan’a!Bu yılbaşı, La Boom Emirgan’da saat 20.00’da başlayacak olan yemek servisi, gece saat 22.30 itibariyle gerçek bir yılbaşı partisine dönüşecek…