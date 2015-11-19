Yıldızlı şeflerle lezzet şöleni

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Mövenpick Hotel Istanbul’un İtalyan Başaşçısı Giovanni Terracciano ve gastronomi üzerine yaptıkları televizyon programlarıyla da gönüllere taht kurmuş ünlü şefler, 19 Kasım 2015 tarihinde düzenlenecek olan “Giovanni ve Arkadaşları” gecesinde buluşuyor.

Başaşçı Giovanni Terracciano’nun yanı sıra Danilo Zanna, Esat Özata, Mehmet Özer, Sahrap Soysal, Sedef İybar ve Yağız İzgül’ün özel tariflerini sunacakları etkinlik AzzuR Restaurant’ta canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilecek. Usta şeflerin Türkiye’de ilk kez “Yıldız Televizyon Şefleri” konsepti altında bir araya geleceği “Giovanni ve Arkadaşları” etkinliği saat 19.30'da düzenlenecek kokteylle başlayacak ve geceye 20.30'da her biri ayrı bir şefin imzasını taşıyan 5 farklı spesiyaliteyle devam edilecek.

Benzersiz bir lezzet deneyiminin keyfini çıkarmak için 0212 319 29 29’u arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.