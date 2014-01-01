Yılın yorgunluğunu geride bırakın!

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Richmond Nua’da 2014’e zinde bir başlangıç yapabilirsiniz.

İstanbul'a 1,5 saat uzaklıkta, Sapanca Gölü kenarında yer alan Richmond Nua, yeni yıla huzurlu bir giriş yapmak isteyenleri bekliyor. Türkiye’nin ilk ve tek destinasyon Spa’sı Richmond Nua, yeniyıla yenilenmiş ve zinde bir başlangıç yapmak hem de hayattan küçük bir mola almak isteyenleri Sapanca’ya davet ediyor.

Richmond Nua Yılbaşı Paketleri; Superior odada gecelik kişi başı 102 Euro+ %8 kdv’den başlayan fiyatlarla. Fiyatlara yarım pansiyon konaklama, Yılbaşı gecesi limitsiz yerli içkili gala yemeği, gala yemeğinde orkestra eşliğinde canlı müzik, Yeni Yıl Brunch’ı ve Spa girişi dahil. Bilgi almak için 0 264 582 21 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.