Zahide Fasıl

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Zahide Fasıl Etiler’in ilk butik fasıl restoranı. Müzik, eğlence ve lezzeti bir arada sunan mekan, keyifli ortamıyla Avrupa yakasının iddialı adreslerinden

Cuma-Cumartesi akşam 20.30 ile 01.00 arası İstanbul’un en nezih semtinde keyifli saatler sunmaya başlayan Zahide Fasıl, gece hayatı tutkunlarına lezzetli bir mutfak ve eğlence alternatifi sunuyor.



Dostlarınız ve sevdiklerinizle sohbet ederken, her hafta değişen sürpriz sanatçıları, canlı fasıl programı, renkli oryantal showları ile keyifli bir program sizi bekliyor olacak. Türk mutfağının en özel mezeleri, ara sıcakları ve ana yemekleriyle Zahide Fasıl’ın mutfağının tadına doyamayacaksınız…



Zahide Fasıl 65 kişilik kapasitesi ile ister gruplara özel organizasyonlarda, şirket yemeklerinde; isterseniz nişan, düğün yemekleriniz ve kına organizasyonlarınızda dostlarınız ile paylaşabileceğiniz bir keyfe dönüşüyor.