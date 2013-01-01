Zeynel Nişantaşı'nda

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Bir klasik olan Zeynel, şimdi de Nişantaşı'nda...

Temelleri 1925 yılında atılan Zeynel, üçüncü kuşağın yönetiminde büyümeye devam ediyor. Ankara ve İstanbul’da 20 şubeye ulaşan Zeynel, 2013 yılında 10 yeni restoran hedefliyor. Yılın ilk şubesi Nişantaşı’nda Teşvikiye Caddesi’nde açıldı bile. Güçlü bir kahvaltı menüsüne sahip olan Zeynel’de su böreğinden dövme dondurma çeşitlerine kadar pek çok lezzeti birarada bulabilirsiniz. 14 çeşit salata, 20 çeşit tavuklu ürün ve 14 çeşit sütlü tatlının müşterilerin beğenisine sunulduğu mekan; sorbe, salep, boza ve limonatasıyla da iddialı.