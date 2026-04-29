Melike Şahin’in eşi Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Melike Şahin’in konserinde hamilelik haberini duyurmasının ardından, gözler yeniden özel hayatına ve eşi Sedat Arpalık’a çevrildi.

2023 yılında sessiz sedasız dünyaevine giren çiftin arasındaki yaş farkı ve Sedat Arpalık’ın profesyonel hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu.

SEDAT ARPALIK KAÇ YAŞINDA?

Melike Şahin ile Sedat Arpalık arasındaki yaş farkı, evlendikleri günden bu yana magazin dünyasında sıkça konuşulmuştu. İddialara göre Sedat Arpalık, Melike Şahin’den yaklaşık 10 yaş büyük. 2026 yılı itibarıyla Melike Şahin 37 yaşında olduğu için, bu bilgi doğrultusunda eşi Sedat Arpalık’ın 47 yaşında olduğu değerlendiriliyor.

SEDAT ARPALIK’IN MESLEĞİ NE?

Melike Şahin, eşinin özel hayatını korumaya büyük özen gösterdiği için Sedat Arpalık hakkında internette ve kamuoyunda çok detaylı bilgi bulunmuyor. Sedat Arpalık, medya ve magazin önünde olan bir isim değil; daha çok kendi iş dünyasında ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden biri olarak biliniyor. Çift, 2023 yılındaki evliliklerinden önce tam 6 yıl boyunca süren uzun soluklu bir birliktelik yaşamıştı.

“TEKLİFİ BEN SUNDUM”

Melike Şahin, bir röportajında evlilik kararıyla ilgili samimi bir itirafta bulunmuştu:

“6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bir anda içimden geldi ve ‘Neden yapmıyoruz?’ diye sordum. Eşim de kabul etti. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim.”