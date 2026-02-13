Melis Sezen, 'Delikanlı' dizisinde Mert Ramazan Demir’in partneri oldu

'Delikanlı' dizisi, önümüzdeki günlerde sete çıkacak. Kanal görüşmeleri devam eden dizide Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) büyük aşkı Hazan’a kimin hayat vereceği merak konusuydu.

MELİS SEZEN, HAZAN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rolün sahibi Melis Sezen oldu. Başından beri rol için düşünülen ilk isim olan başarılı oyuncu hikâyenin merkezindeki karakter olarak dikkatleri üzerine çekecek.

Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün yöneteceği dizide Yusuf, hayallerinin aşkıyla mutlu yuva kurma planları yaparken ve deli gibi para biriktirirken ummadığı anda yaz baharı hazana dönecek.

DELİKANLI'NIN BAŞROLLERİNDE HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?

Dizinin başrollerini Mert Ramazan Demir, Salih Bademci ve Melis Sezen paylaşıyor. Hikâyenin merkezinde, Mert Ramazan Demir’in hayat vereceği 'Yusuf' karakteri ile Melis Sezen’in canlandıracağı; Yusuf’u geçmişte yarı yolda bırakan büyük aşkı 'Hazan' yer alıyor. İkilinin hayatındaki dengeler, Salih Bademci’nin hayat verdiği 'Pars' karakterinin mahalleye yatırım yapmak amacıyla gelmesiyle birlikte köklü bir değişime uğrayacak.