Melis Sezen'den yeni proje müjdesi: 'Senden Önce' ile ekrana dönüyor

Kanal D ekranlarında yayınlanacak 'Senden Önce' dizisinde oynayacak ilk isim İbrahim Çelikkol olmuştu. Ünlü oyuncu D Media ile anlaşma imzalamıştı. Yapım şirketi, hazırlıkları devam eden dizinin diğer oyuncularını seçmeye devam ediyor.

İKİNCİ İSİM MELİS SEZEN OLDU

İbrahim Çelikkol'dan sonra duyurulan bir diğer isim ise sevilen oyuncu Melis Sezen oldu. Sezen, sürpriz bir karakter ile yeniden Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

KANAL D: "YİNE, YENİDEN MELİS SEZEN"

Kanal D’nin kurumsal sosyal medya hesaplarında Melis Sezen’in fotoğrafının altına "Yine, yeniden Melis Sezen" mesajı paylaşıldı. Fotoğrafa ünlü oyuncunun fanları yorum yağdırdı.