Meme kanserine farkındalığı artırmak için MEMEDER ve Çırağan'dan anlamlı iş birliği

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, meme kanseri farkındalık ayı olan Ekim ayı süresince hem meme kanserine dikkat çekmek hem de erken tanının önemini vurgulamak için “Çırağan Sarayı Pembe Oluyor’’ sloganıyla destek oldu. Toplumun meme kanserine olan duyarlılığını artırmak ve meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek üzere 15 yıldır faaliyet gösteren MEMEDER ile bir araya gelen Çırağan Sarayı, bu alandaki farkındalığa katkıda bulunuyor.

Çırağan Sarayı ev sahipliğinde gerçekleşen ve meme kanseri hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte konuşan Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, “Çırağan Sarayı olarak Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak bilinen Ekim ayında çok sayıda etkinlik düzenleyerek MEMEDER’e desteğimizi bu yıl ile birlikte tam sekiz yıldır aralıksız devam ettirmenin sevincini yaşıyoruz. Dünya’nın dört bir yanından gelen konuklarımızı da bu farkındalığın bir parçası yaparak global olarak bilinçlendirme çalışmaları yürütmenin mutluluğunu taşıyoruz. MEMEDER ile yıllardır birlikte ilerleyerek bu farkındalığın bir parçası olmaktan çok mutluyuz.” dedi.

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ise, “Meme kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü. Tüm kadın kanserlerinin yüzde 25’ini oluşturuyor. 70 yaşına kadar yaşayan her 8 kadından birinde meme kanseri ortaya çıkıyor. Meme kanseri sıklığı 50 yaşından sonra artıyor. Ülkemiz gerçeği ise batılı ülkelere kıyasla meme kanseri görülme yaşının düşük olması. Türkiye'deki her 5 meme kanseri hastasından biri 40 yaşın altında. En genç hastamız 17 yaşında. 50 yaş altı meme kanseri oranı ülkemizde yüzde 50'ye yakın. MEMEDER olarak sadece 40 yaş üstü değil, tüm kadınlarımızı düzenli meme kontrolüne davet ediyoruz. Çünkü erken tanı meme kanserinde hayat kurtarıyor. Kadınlarımıza bu bilgileri ulaştırmak ve taramalara katılımlarını artırmak üzere birçok proje ve marka iş birliği hayata geçiriyoruz. Tam da bu noktada bizlere çok büyük desteği olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul da bu yolculuğumuzda sekiz yıldır bize destek sağlıyor. Bu yıl da birbirinden özel aktivitelerle farkındalığın ve erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle kendilerine, sağladıkları katkılar için tekrar teşekkür etmek istiyorum.” dedi.