Merakla beklenen Çöp Adam dizisinin yayın tarihinde değişiklik! İşte yeni yayın tarihi

Yalı Çapkını ve Kırmızı Oda gibi çok izlenen yapımlarda imzası olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin yayın tarihinde değişikliğe gidildi. OGM Pictures ve Star’ın yeni projesi Çöp Adam’ın ilk bölümünün 23 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanıyordu.

ÇÖP ADAM DİZİSİ YAYIN TARİHİ DEĞİŞTİ

Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizinin yeni tarihi 30 Kasım olarak açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin stok bölümü olmadığı için bu kararın alındığı öğrenildi.

Çöp Adam dizisinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Engin Altan Düzyatan'ın başrolü Elçin Sangu ile paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen ve Cankat Aydos yer alıyor.