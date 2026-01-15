Merakla beklenen Netflix dizisi ‘Ayrılık da Sevdaya Dahil’ yayında
Başrollerini İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen’ın paylaştığı Netflix’in yeni orijinal yapımı 'Ayrılık da Sevdaya Dahil' yayınlandı. Dizi, modern bir aşk ve kader hikayesini merkezine alıyor.
Netflix'in usta kalemlerin elinden çıkan yeni yerli dizisi 'Ayrılık da Sevdaya Dahil' bugün (15 Ocak 2026) yayınlandı. Farklı evrenlerin insanı olan iki karakterin yollarının beklenmedik bir kırılmayla kesişmesini konu alan dizi; bu çarpışmanın yarattığı tatlı kaosu ve o karmaşadan doğan tutkulu ilişkiler ağını ekranlara taşıyor.
DİZİ, USTA YÖNETMEN YAVUZ TURGUL'UN İMZASINI TAŞIYOR
Yavuz Turgul’un imzasını taşıyan dizinin yapımcılığını Erol Avcı üstleniyor. Yönetmenliğini Selim Demirdelen ve Kurtcebe Turgul'un yaptığı dizinin senaryosunu ise Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş'e ait.
AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL HANGİ GÜN YAYINDA?
İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen’ın başrolleri paylaştığı dizide, onlara pek çok usta ve yetenekli isim eşlik ediyor. Dram, mizah ve entrikayı bir arada sunan hikaye, 15 Ocak'ta Netflix'te yayınlandı.
AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Tefeci bir ailenin tahsilatçısı olan kuvvet komutanı Kemal ile senaryo yazarı ve mecburi lokantacı Afife, bir borç meselesi yüzünden karşı karşıya gelir.